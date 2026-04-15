Prélude de Pan Base Nature Vercors Vassieux-en-Vercors

Vassieux-en-Vercors

Prélude de Pan

Base Nature Vercors 2350 Route des granges Vassieux-en-Vercors Drôme

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 20:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Cette représentation s’inscrit dans un événement exceptionnel organisé par Scène nationale 7 et le Parc naturel du Vercors: la Randonnée Giono Trans-Vercors. Ce 27 Mai, le spectacle sera suivi d’une rencontre avec Bénédicte Mazeron.

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Base Nature Vercors 2350 Route des granges Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 41 67 55 basenaturevercors@gmail.com

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English :

This performance is part of an exceptional event organized by Scène nationale 7 and the Parc naturel du Vercors: the Randonnée Giono Trans-Vercors. On May 27, the show will be followed by a meeting with Bénédicte Mazeron.

L’événement Prélude de Pan Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme