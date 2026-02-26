Journées Européennes de l’archéologie Musée de la Préhistoire Vassieux-en-Vercors

Vassieux-en-Vercors

Journées Européennes de l’archéologie

Musée de la Préhistoire 600, l’Hâle Vassieux-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 12:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

A l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, , les 13 et 14 juin 2026, le Musée de la Préhistoire sera accessible gratuitement.

.

Musée de la Préhistoire 600, l’Hâle Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 27 81 info@prehistoire-vercors.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the occasion of the European Archaeology Days, June 13 and 14, 2026, the Musée de la Préhistoire will be open to visitors free of charge.

L’événement Journées Européennes de l’archéologie Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme Vercors Drôme