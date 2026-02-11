Exposition Fonctionnaires remarquables, 1940-1944 en Drôme Vassieux-en-Vercors

Exposition Fonctionnaires remarquables, 1940-1944 en Drôme

Col de La Chau Vassieux-en-Vercors Drôme

Début : 2026-07-15

fin : 2026-04-30

2026-07-15

Fonctionnaires remarquables, 1940-1944 en Drôme



15 juillet 2025 > 30 avril 2026

Vernissage mardi 15 juillet à 15h au Mémorial.

Col de La Chau Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 26 00 info@memorial-vercors.fr

English :

Remarkable civil servants, 1940-1944 in Drôme



july 15, 2025 > April 30, 2026

Opening: Tuesday July 15 at 3pm at the Memorial.

