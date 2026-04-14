Vassieux fait son cinéma 125, rue Montmartre Rue du fournat Vassieux-en-Vercors

Vassieux-en-Vercors

Vassieux fait son cinéma 125, rue Montmartre

Rue du fournat Musée de la Résistance Vassieux-en-Vercors Drôme

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 20:01:00

fin : 2026-05-20 22:00:00

Date(s) :

2026-05-02

125, rue Montmartre est un film réalisé par Gilles Grangier.

Il retrace l’histoire de Pascal, un crieur de journaux parisien, accusé à tort d’un meurtre.

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Rue du fournat Musée de la Résistance Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 81 48 97 mc-ver@hotmail.fr

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English :

125, rue Montmartre is a film directed by Gilles Grangier.

It tells the story of Pascal, a Parisian newspaper crier, wrongly accused of murder.

L’événement Vassieux fait son cinéma 125, rue Montmartre Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Vercors Drôme