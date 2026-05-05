Vassieux-en-Vercors

Visites guidées du mémorial

3425 Col de La Chau Vassieux-en-Vercors Drôme

Tarif : 11.5 – 11.5 – 11.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 10:30:00

fin : 2026-08-21 11:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Accompagné par un guide, parcourez la première partie du Mémorial sur les traces des résistants du Vercors.

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3425 Col de La Chau Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 26 00 info@memorial-vercors.fr

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English :

Accompanied by a guide, walk through the first part of the Memorial in the footsteps of the Vercors resistance fighters.

L’événement Visites guidées du mémorial Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Vercors Drôme