Visites guidées du mémorial Vassieux-en-Vercors
Visites guidées du mémorial Vassieux-en-Vercors mercredi 8 juillet 2026.
Vassieux-en-Vercors
Visites guidées du mémorial
3425 Col de La Chau Vassieux-en-Vercors Drôme
Tarif : 11.5 – 11.5 – 11.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-08-21 11:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Accompagné par un guide, parcourez la première partie du Mémorial sur les traces des résistants du Vercors.
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3425 Col de La Chau Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 26 00 info@memorial-vercors.fr
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English :
Accompanied by a guide, walk through the first part of the Memorial in the footsteps of the Vercors resistance fighters.
L’événement Visites guidées du mémorial Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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