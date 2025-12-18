Exposition Se relever Musée départemental de la Résistance en Vercors Vassieux-en-Vercors
Musée départemental de la Résistance en Vercors 40 Rue Fourna Vassieux-en-Vercors Drôme
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-12-31 18:00:00
2026-07-18
Dans les mois qui suivent les combats de 1944, le Vercors, anéanti, doit se relever.
Musée départemental de la Résistance en Vercors 40 Rue Fourna Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 28 46 musee-resistance-vassieux@ladrome.fr
English :
In the months following the fighting of 1944, the Vercors region, devastated, had to get back on its feet.
