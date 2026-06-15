Cours de Natation Piscine Vassieux-en-Vercors
Cours de Natation Piscine Vassieux-en-Vercors lundi 13 juillet 2026.
Vassieux-en-Vercors
Cours de Natation
Piscine 204 Avenue Jacques Roux Vassieux-en-Vercors Drôme
Tarif : 20 – 20 – EUR
1 séance 20€, 5 séances 95€, 10 séances 180€ et -10% pour les vacanciers du Piroulet !
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 09:00:00
fin : 2026-08-14 12:00:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-20 2026-08-10 2026-08-17
Cours de Natation au Village Vacances Le Piroulet.
Retrouvez Maryn, cette saison 2026 !
Cours tous niveaux de 1 à 4 personnes,
Les matins du lundi au vendredi de 9h à 12h
.
Piscine 204 Avenue Jacques Roux Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 02 01 58 m.latroye@gmail.com
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English :
Swimming Lessons at Le Piroulet Vacation Village.
Join Maryn this 2026 season!
Lessons for all skill levels, in groups of 1–4 people,
Mornings Monday through Friday from 9 a.m. to 12 p.m.
L’événement Cours de Natation Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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