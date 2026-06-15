Cours de Natation Piscine Vassieux-en-Vercors

Vassieux-en-Vercors

Cours de Natation

Piscine 204 Avenue Jacques Roux Vassieux-en-Vercors Drôme

Tarif : 20 – 20 – EUR

1 séance 20€, 5 séances 95€, 10 séances 180€ et -10% pour les vacanciers du Piroulet !

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 09:00:00

fin : 2026-08-14 12:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-20 2026-08-10 2026-08-17

Cours de Natation au Village Vacances Le Piroulet.

Retrouvez Maryn, cette saison 2026 !

Cours tous niveaux de 1 à 4 personnes,

Les matins du lundi au vendredi de 9h à 12h

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Piscine 204 Avenue Jacques Roux Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 02 01 58 m.latroye@gmail.com

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English :

Swimming Lessons at Le Piroulet Vacation Village.

Join Maryn this 2026 season!

Lessons for all skill levels, in groups of 1–4 people,

Mornings Monday through Friday from 9 a.m. to 12 p.m.

L’événement Cours de Natation Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme