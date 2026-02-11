Commémoration du 21 Juillet

Martyrologe et Nécropole Vassieux-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

9h Office religieux

Attention

10h30 Cérémonie à la Nécropole Nationale

11h30 Cérémonie au Martyrologe

.

Martyrologe et Nécropole Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 28 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

9am: Religious service

Attention

10:30am: Ceremony at the Nécropole Nationale

11:30am: Ceremony at the Martyrology

L’événement Commémoration du 21 Juillet Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2025-02-06 par Office de Tourisme Vercors Drôme