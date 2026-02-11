Commémoration du 21 Juillet Vassieux-en-Vercors
Commémoration du 21 Juillet Vassieux-en-Vercors mardi 21 juillet 2026.
Commémoration du 21 Juillet
Martyrologe et Nécropole Vassieux-en-Vercors Drôme
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
2026-07-21
9h Office religieux
Attention
10h30 Cérémonie à la Nécropole Nationale
11h30 Cérémonie au Martyrologe
Martyrologe et Nécropole Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
9am: Religious service
Attention
10:30am: Ceremony at the Nécropole Nationale
11:30am: Ceremony at the Martyrology
