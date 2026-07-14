Aquafitness Piscine Vassieux-en-Vercors

Informations pratiques

Vassieux-en-Vercors

Aquafitness

Piscine 204 Avenue Jacques Roux Vassieux-en-Vercors Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

10€ la séance de 3/4 d’heure

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 11:00:00

fin : 2026-07-16 11:45:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-20

Vous cherchez un moyen amusant et efficace pour rester en forme ? L’aquafitness est fait pour vous.

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Piscine 204 Avenue Jacques Roux Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 27 00 contact@lepiroulet.com

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English :

Are you looking for a fun and effective way to stay in shape? Aquafitness is for you.

L’événement Aquafitness Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Vercors Drôme