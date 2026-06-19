UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vassieux-en-Vercors

Vercors Biathlon Festival Vassieux-en-Vercors

samedi 11 juillet 2026 · Vassieux-en-Vercors

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Espace Biathlon Poirée
Ville
26420 Vassieux-en-Vercors
Département
Drôme
Tarif

Vassieux-en-Vercors

Vercors Biathlon Festival

Espace Biathlon Poirée Vassieux-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-12 19:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Journée parfaite pour découvrir le biathlon.
  .

Espace Biathlon Poirée Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 24 64  stations@ladrome.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A perfect day to discover biathlon.

L’événement Vercors Biathlon Festival Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Vercors Drôme

À voir aussi à Vassieux-en-Vercors (Drôme)