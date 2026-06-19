Informations pratiques

Vassieux-en-Vercors

Vercors Biathlon Festival

Espace Biathlon Poirée Vassieux-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-12 19:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Journée parfaite pour découvrir le biathlon.

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Espace Biathlon Poirée Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 24 64 stations@ladrome.fr

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English :

A perfect day to discover biathlon.

L’événement Vercors Biathlon Festival Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Vercors Drôme