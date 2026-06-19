AGENDA · Vassieux-en-Vercors
Vercors Biathlon Festival Vassieux-en-Vercors
samedi 11 juillet 2026 · Vassieux-en-Vercors
Informations pratiques
Vassieux-en-Vercors
Vercors Biathlon Festival
Espace Biathlon Poirée Vassieux-en-Vercors Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-12 19:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Journée parfaite pour découvrir le biathlon.
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Espace Biathlon Poirée Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 24 64 stations@ladrome.fr
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English :
A perfect day to discover biathlon.
L’événement Vercors Biathlon Festival Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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