1966 – 2026 : Beaulieu, itinéraire d’un quartier en mouvement, Maison du patrimoine et des lettres, Saint-Étienne
samedi 19 septembre 2026 · Maison du patrimoine et des lettres · Saint-Étienne
Informations pratiques
1966 – 2026 : Beaulieu, itinéraire d’un quartier en mouvement Samedi 19 septembre, 10h00 Maison du patrimoine et des lettres Loire
Groupe limité, sur inscription à partir du 3 septembre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Visite guidée Saint-Étienne Ville d’art et d’histoire
Avec la médiathèque de Beaulieu
Cette visite propose une lecture sensible et historique des quartiers de Beaulieu et Montchovet, témoins des grandes mutations urbaines qui ont façonné Saint-Étienne, du XXᵉ siècle à nos jours. Au départ du parc du Centre Social de Beaulieu, les participants parcourront les rues du quartier pour découvrir les traces de son histoire, les choix d’aménagement qui ont façonné son identité et les transformations engagées aujourd’hui dans le cadre de son renouvellement. Le parcours s’achèvera sur le chantier du futur équipement socio-culturel des quartiers sud-est, offrant l’occasion d’évoquer les liens entre patrimoine, architecture contemporaine et nouveaux usages. Une invitation à comprendre comment un territoire se construit, se transforme et continue d’écrire son histoire.
Durée : 1h30 à 2h
Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué au moment de la réservation
Incriptions à partir du 3 septembre
Maison du patrimoine et des lettres 5 place Boivin 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 48 76 27 [{« type »: « link », « value »: « https://mpl-billetterie.saint-etienne.fr/fr-FR/produits?famille=2620561317120400056 »}]
Visite guidée Saint-Étienne Ville d’art et d’histoire
© Ville de Saint-Etienne/ Jérôme Abou
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