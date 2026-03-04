1974 UNE PARTIE DE CAMPAGNE, Cinéma André-Malraux, Bondy

1974 UNE PARTIE DE CAMPAGNE Dimanche 15 mars, 16h00 Cinéma André-Malraux Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-15T16:00:00+01:00 – 2026-03-15T17:31:00+01:00

Fin : 2026-03-15T16:00:00+01:00 – 2026-03-15T17:31:00+01:00

Valéry Giscard d’Estaing, alors Ministre de l’Économie et des Finances, se lance dans une campagne « à l’américaine ». Raymond Depardon suit partout le candidat à la présidentielle et capte des instants rares et historiques de la classe politique française.

Cinéma André-Malraux 25, cours de la Republique, Bondy Bondy 93140 Le Mainguy – Le Moulin à Vent Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bondyandremalraux.cine.boutique/media/3015?showId=54570 »}]

1974 une partie de campagne – 1974. Valéry Giscard d’Estaing, alors Ministre de l’Économie et des Finances, se lance dans une campagne « à l’américaine ». Raymond Depardon suit partout le candidat … Ciné Malraux 1974 UNE PARTIE DE CAMPAGNE