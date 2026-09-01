Informations pratiques

Mas-de-Londres

1978 Théâtre de rue

Guinguette du Mas Mas-de-Londres Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Un spectacle drôle, sensible et acrobatique qui mêle grande Histoire et souvenirs intimes.

Dans ce spectacle, l’artiste engage une discussion décalée avec l’économiste Milton Friedman et revisite, avec humour, les grands événements économiques et politiques qui ont marqué sa vie depuis sa naissance en 1978. Entre souvenirs personnels, crises économiques, jonglage et jeux de mots, il mêle avec fantaisie petite et grande histoire. .

Guinguette du Mas Mas-de-Londres 34380 Hérault Occitanie +33 4 34 81 26 09 contact@melandosaison.org

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English :

A funny, sensitive, and acrobatic show that combines great History and personal memories.

L’événement 1978 Théâtre de rue Mas-de-Londres a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup