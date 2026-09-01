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AGENDA · Mas-de-Londres

Concert Cosmyte Mas-de-Londres

dimanche 20 septembre 2026 · Mas-de-Londres

Concert Cosmyte Mas-de-Londres

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
22:30:00
Adresse
Guinguette du Mas
Ville
34380 Mas-de-Londres
Département
Hérault
Tarif
5 5 5 Plein tarif

Mas-de-Londres

Concert Cosmyte

Guinguette du Mas Mas-de-Londres Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 22:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Embarquez avec Cosmyte pour une aventure musicale galactique, où handpans, voix, flûtes, effets et mouvements s’entremêlent dans un voyage unique. Parés pour le décollage !
Embarquez à bord d’un laboratoire d’expérimentation galactique avec Cosmyte. Autour des machines du vaisseau viennent s’entremêler des handpans, des voix, des flûtes, des effets, du
mouvement, des personnages. Une aventure unique à chaque voyage. Parés pour le
décollage !   .

Guinguette du Mas Mas-de-Londres 34380 Hérault Occitanie +33 4 34 81 26 09  contact@melandosaison.org

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English :

Join Cosmyte for a galactic musical adventure, where handpans, voices, flutes, effects, and movements intertwine in a unique journey. Ready for takeoff!

L’événement Concert Cosmyte Mas-de-Londres a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup

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