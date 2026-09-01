Informations pratiques

Mas-de-Londres

Concert Cosmyte

Guinguette du Mas Mas-de-Londres Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 22:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Embarquez avec Cosmyte pour une aventure musicale galactique, où handpans, voix, flûtes, effets et mouvements s’entremêlent dans un voyage unique. Parés pour le décollage !

Embarquez à bord d’un laboratoire d’expérimentation galactique avec Cosmyte. Autour des machines du vaisseau viennent s’entremêler des handpans, des voix, des flûtes, des effets, du

mouvement, des personnages. Une aventure unique à chaque voyage. Parés pour le

décollage ! .

Guinguette du Mas Mas-de-Londres 34380 Hérault Occitanie +33 4 34 81 26 09 contact@melandosaison.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join Cosmyte for a galactic musical adventure, where handpans, voices, flutes, effects, and movements intertwine in a unique journey. Ready for takeoff!

L’événement Concert Cosmyte Mas-de-Londres a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup