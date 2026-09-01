Criée Mas-de-Londres
samedi 19 septembre 2026 · Mas-de-Londres
Informations pratiques
Mas-de-Londres
Criée
Guinguette du Mas Mas-de-Londres Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Une récolte à partir de 18h30 Qu’avez-vous envie d’exprimer ?
Les crieuses vous proposent un moment collectif, de poésie sociale, où tout ce que vous avez
sur le cœur peut être déclamé une déclaration d’amour, un coup de gueule, un bon plan, un
poème, votre dernier rêve chelou… .
Guinguette du Mas Mas-de-Londres 34380 Hérault Occitanie +33 4 34 81 26 09 contact@melandosaison.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Our skin flowers is a danced bouquet of singular sensitivities. Offered by the Marquerose home, guided by Maud
Curassier.
L’événement Criée Mas-de-Londres a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup
À voir aussi à Mas-de-Londres (Hérault)
- 1978 Théâtre de rue Mas-de-Londres 19 septembre 2026
- Fabrication de marionnettes Mas-de-Londres 19 septembre 2026
- Soirée de clôture Guinguette du Mas Lieu-dit Les Baralles Mas-de-Londres 19 septembre 2026
- Concert Ilda Mas-de-Londres 19 septembre 2026
- Concert Cosmyte Mas-de-Londres 20 septembre 2026