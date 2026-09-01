Informations pratiques

Mas-de-Londres

Criée

Guinguette du Mas Mas-de-Londres Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Une récolte à partir de 18h30 Qu’avez-vous envie d’exprimer ?

Les crieuses vous proposent un moment collectif, de poésie sociale, où tout ce que vous avez

sur le cœur peut être déclamé une déclaration d’amour, un coup de gueule, un bon plan, un

poème, votre dernier rêve chelou… .

Guinguette du Mas Mas-de-Londres 34380 Hérault Occitanie +33 4 34 81 26 09 contact@melandosaison.org

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English :

Our skin flowers is a danced bouquet of singular sensitivities. Offered by the Marquerose home, guided by Maud

Curassier.

L’événement Criée Mas-de-Londres a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup