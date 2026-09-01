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AGENDA · Mas-de-Londres

Criée Mas-de-Londres

samedi 19 septembre 2026 · Mas-de-Londres

Criée Mas-de-Londres

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Guinguette du Mas
Ville
34380 Mas-de-Londres
Département
Hérault
Tarif
5 5 5 Plein tarif

Mas-de-Londres

Criée

Guinguette du Mas Mas-de-Londres Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Une récolte à partir de 18h30 Qu’avez-vous envie d’exprimer ?
Les crieuses vous proposent un moment collectif, de poésie sociale, où tout ce que vous avez
sur le cœur peut être déclamé une déclaration d’amour, un coup de gueule, un bon plan, un
poème, votre dernier rêve chelou…   .

Guinguette du Mas Mas-de-Londres 34380 Hérault Occitanie +33 4 34 81 26 09  contact@melandosaison.org

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English :

Our skin flowers is a danced bouquet of singular sensitivities. Offered by the Marquerose home, guided by Maud
Curassier.

L’événement Criée Mas-de-Londres a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup

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