1986-2026 | La Médiathèque Musicale de Paris Christiane Eda-Pierre fête ses 40 ans ! Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre Paris
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre · Paris
Informations pratiques
De la discothèque des Halles à la médiathèque musicale de Paris Christiane Eda-Pierre, 40 ans de musique au cœur du forum des Halles ! Une histoire qui s’écrit à travers des collections uniques, un public passionné, un lieu atypique et une équipe engagée.
15h-16h30 Table-ronde, regards croisés sur la MMP hier et aujourd’hui.
17h-17h30 Blind-Test, venez tester votre culture musicale sur des chansons connues et moins connues de 1986 et 2026 !
17h30 Boum 1986 ! On vous attend nombreux sur la piste de danse. Venez comme vous êtes ou à la mode des années 80.
La Médiathèque Musicale de Paris Christiane Eda-Pierre a ouvert ses portes en 1986.
Quarante ans plus tard, l’équipe vous invite à fêter avec elle cet anniversaire comme il se doit ! Rendez-vous SAMEDI 26 SEPTEMBRE à partir de 15H autour de plusieurs évènements: exposition, table ronde, blind-test et boum !
Le samedi 26 septembre 2026
de 15h00 à 20h00
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T15:00:00+02:00_2026-09-26T20:00:00+02:00
Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre 8 porte Saint Eustache 75001 Paris
https://parismmp.wixsite.com/mediathequemusicale +33155807530 mmp@paris.fr https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/ https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/
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