1986-2026 | La Médiathèque Musicale de Paris Christiane Eda-Pierre fête ses 40 ans ! Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre Paris

Informations pratiques

De la discothèque des Halles à la médiathèque musicale de Paris Christiane Eda-Pierre, 40 ans de musique au cœur du forum des Halles ! Une histoire qui s’écrit à travers des collections uniques, un public passionné, un lieu atypique et une équipe engagée.

15h-16h30 Table-ronde, regards croisés sur la MMP hier et aujourd’hui.

17h-17h30 Blind-Test, venez tester votre culture musicale sur des chansons connues et moins connues de 1986 et 2026 !

17h30 Boum 1986 ! On vous attend nombreux sur la piste de danse. Venez comme vous êtes ou à la mode des années 80.

La Médiathèque Musicale de Paris Christiane Eda-Pierre a ouvert ses portes en 1986.

Quarante ans plus tard, l’équipe vous invite à fêter avec elle cet anniversaire comme il se doit ! Rendez-vous SAMEDI 26 SEPTEMBRE à partir de 15H autour de plusieurs évènements: exposition, table ronde, blind-test et boum !

Le samedi 26 septembre 2026

de 15h00 à 20h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T15:00:00+02:00_2026-09-26T20:00:00+02:00

Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre 8 porte Saint Eustache 75001 Paris

https://parismmp.wixsite.com/mediathequemusicale +33155807530 mmp@paris.fr https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/ https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/



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