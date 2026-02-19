19ème salon du livre jeunesse Vierzon
19ème salon du livre jeunesse Vierzon samedi 28 mars 2026.
10 Rue du Général de Gaulle Vierzon Cher
Gratuit
Début : 2026-03-28 09:00:00
fin : 2026-03-28 17:30:00
2026-03-28
Ateliers, exposition, rencontres et ventes-dédicaces en présence d’auteurs-illustrateurs de littérature jeunesse
English :
Workshops, exhibition, meetings and book sales in the presence of authors and illustrators of youth literature
