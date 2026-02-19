19ème salon du livre jeunesse Vierzon

19ème salon du livre jeunesse Vierzon samedi 28 mars 2026.

10 Rue du Général de Gaulle Vierzon Cher

Gratuit

Début : 2026-03-28 09:00:00
fin : 2026-03-28 17:30:00

2026-03-28

Ateliers, exposition, rencontres et ventes-dédicaces en présence d’auteurs-illustrateurs de littérature jeunesse
10 Rue du Général de Gaulle Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire 

English :

Workshops, exhibition, meetings and book sales in the presence of authors and illustrators of youth literature

