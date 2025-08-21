Circuit d’interprétation du Patrimoine Vierzon Cher
Circuit d’interprétation du Patrimoine Vierzon Cher vendredi 1 mai 2026.
Circuit d’interprétation du Patrimoine A pieds
Circuit d’interprétation du Patrimoine 5 bis place Foch 18100 Vierzon Cher Centre-Val de Loire
Durée : 120 Distance : Tarif :
25 stations pour découvrir Vierzon et son patrimoine !
Cette promenade vous mènera notamment à la découverte du quartier médiéval, du jardin Art déco Classé Monument Historique, du site industriel de la Société Française et du canal de Berry.
+33 2 48 53 09 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
25 resorts to discover Vierzon and its heritage!
This walk will lead you to discover the medieval quarter, the Art Deco garden classified as a Historic Monument, the industrial site of the Société Française and the Berry canal.
Deutsch :
25 Stationen, um Vierzon und sein Kulturerbe zu entdecken!
Dieser Spaziergang führt Sie u. a. durch das mittelalterliche Viertel, den als historisches Monument klassifizierten Art-Déco-Garten, das Industriegelände der Société Française und den Canal de Berry.
Italiano :
25 stazioni per scoprire Vierzon e il suo patrimonio!
Questa passeggiata vi porterà a scoprire il quartiere medievale, il giardino Art Déco classificato come monumento storico, il sito industriale della Société Française e il canale di Berry.
Español :
25 estaciones para descubrir Vierzon y su patrimonio
Este paseo le llevará a descubrir el barrio medieval, el jardín Art Déco clasificado como monumento histórico, el emplazamiento industrial de la Société Française y el canal de Berry.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire