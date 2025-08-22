Balade de l’Ile Marie Vierzon Cher

Balade de l’Ile Marie A pieds

Balade de l’Ile Marie 18100 Vierzon Cher Centre-Val de Loire

Nous sommes dans une cité au passé industriel prestigieux, qui possède près de 8 000 ha de forêt, qui se situe au confluent du Cher et de l’Yèvre, avec le canal de Berry qui traverse le centre de la ville. Avec l’aimable autorisation de la CDRP.

https://www.cen-centrevaldeloire.org/un-conservatoire-pour-la-nature/55-espaces-naturels-preserves/cher/147-lile-marie-commune-de-vierzon +33 2 48 83 00 28

English :

We are in a city with a prestigious industrial past, which has almost 8,000 hectares of forest, located at the confluence of the Cher and the Yèvre rivers, with the Berry canal running through the centre of the city. Courtesy of the CDRP.

Deutsch :

Wir befinden uns in einer Stadt mit einer glanzvollen industriellen Vergangenheit, die fast 8000 ha Wald besitzt und am Zusammenfluss von Cher und Yèvre liegt, wobei der Canal de Berry durch das Zentrum der Stadt fließt. Mit freundlicher Genehmigung der CDRP.

Italiano :

Siamo in una città dal prestigioso passato industriale, che possiede quasi 8.000 ettari di foresta e che si trova alla confluenza dei fiumi Cher e Yèvre, con il canale Berry che attraversa il centro della città. Per gentile concessione del CDRP.

Español :

Nos encontramos en una ciudad con un prestigioso pasado industrial, que cuenta con cerca de 8.000 hectáreas de bosque, y que está situada en la confluencia de los ríos Cher e Yèvre, con el canal de Berry atravesando el centro de la ciudad. Con la amable autorización del CDRP.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire