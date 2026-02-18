Une île dans la ville

Vierzon Cher

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 09:00:00

fin : 2026-04-22 11:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Au cœur de Vierzon, à la confluence de l’Yèvre et du Cher, venez découvrir ce lieu atypique au fil de l’eau.

Au cœur de Vierzon, à la confluence de l'Yèvre et du Cher, venez découvrir ce lieu atypique au fil de l'eau.

Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 66 33

English :

In the heart of Vierzon, at the confluence of the Yèvre and the Cher, come and discover this atypical place along the water.

