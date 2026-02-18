Une île dans la ville Vierzon
Vierzon Cher
Au cœur de Vierzon, à la confluence de l’Yèvre et du Cher, venez découvrir ce lieu atypique au fil de l’eau.
Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 66 33
English :
In the heart of Vierzon, at the confluence of the Yèvre and the Cher, come and discover this atypical place along the water.
