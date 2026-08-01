1er dimanche du mois, La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent, Roubaix

dimanche 6 décembre 2026 · La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent · Roubaix

Informations pratiques

1er dimanche du mois Dimanche 6 décembre, 13h00 La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-06T13:00:00+01:00 – 2026-12-06T18:00:00+01:00

Fin : 2026-12-06T13:00:00+01:00 – 2026-12-06T18:00:00+01:00

Chaque premier dimanche du mois, l’accès aux collections permanentes du musée est gratuit pour tous. C’est l’occasion de découvrir seul ou à plusieurs le musée, de visiter les expositions temporaires (accessibles à tarif réduit), de partager ou de redécouvrir ses coups de cœur !

Ce dimanche 6 décembre, découvrez l’exposition Ni Dieu, ni maître ! Arts et anarchie de Courbet à Banksy à tarif réduit. L’exposition Révolution Denim, présentée dans les espaces dédiés aux collections permanentes, est accessible gratuitement.

La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent 23 rue de l’Espérance, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 69 23 60 http://www.roubaix-lapiscine.com/ https://www.facebook.com/MuseeLaPiscine;https://twitter.com/MuseeLaPiscine;https://www.instagram.com/museelapiscine/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=976dad87-f9a7-47c4-8e20-f291ad696ee4;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=976dad87-f9a7-47c4-8e20-f291ad696ee4 [{« link »: « https://www.roubaix-lapiscine.com/exposition/ni-dieu-ni-maitre-arts-et-anarchie-de-courbet-a-banksy/ »}, {« link »: « https://www.roubaix-lapiscine.com/exposition/revolution-denim/ »}, {« link »: « https://www.rou://-lapiscine.com/exposition/ni-dieu-ni-maitre-arts-et-anarchie-de-courbet-a-banksy/ »}, {« link »: « https://www.rouhourly-lapiscine.com/exposition/revolution-denim/ »}] Dans l’ancienne piscine municipale de Roubaix, lieu emblématique de la ville, s’est installé un musée. Sur environ 8000 m², venez découvrir les collections textiles, mode, Beaux-Arts, céramique et design dans une magnifique architecture Art déco. Accès: Accès bus : Ligne 25, arrêt Musée Art et Industrie Accès métro : Ligne 2, Roubaix Grand Place ou Gare Jean Lebas

Accès gratuit aux collections permanentes

© Alain Leprince – musée La Piscine