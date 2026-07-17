stage de rugby d’été, Complexe du Rugby Club Roubaix, Roubaix

Informations pratiques

stage de rugby d’été 24 – 28 août Complexe du Rugby Club Roubaix Nord

50€ la semaine ou 10€ la journée paiement par cheque été ville de Roubaix, chèque ou espèces. inscription au club le mercredi de 18h à 20h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-24T14:00:00+02:00 – 2026-08-24T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T14:00:00+02:00 – 2026-08-28T17:00:00+02:00

un stage d’été de reprise ou de découverte à base de jeux ludique et rugbystiques pour les enfants de 8 a 14 ans est proposé a tous les roubaisiens et exterieurs, licencié ou non.

le stage aura lieu du 24 au 28 aout de 14 à 17h

Complexe du Rugby Club Roubaix 241 bis avenue du parc des sports roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France

stage d rugby d’été du rugby club roubaix

rugby club roubaix