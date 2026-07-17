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stage de rugby d’été, Complexe du Rugby Club Roubaix, Roubaix

lundi 24 août 2026 · Complexe du Rugby Club Roubaix · Roubaix

stage de rugby d’été, Complexe du Rugby Club Roubaix, Roubaix

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
Complexe du Rugby Club Roubaix
Adresse
241 bis avenue du parc des sports roubaix
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord
Tarif
50€ la semaine ou 10€ la journée paiement par cheque été ville de Roubaix, chèque ou espèces. inscription au club le mercredi de 18h à 20h

stage de rugby d’été 24 – 28 août Complexe du Rugby Club Roubaix Nord

50€ la semaine ou 10€ la journée paiement par cheque été ville de Roubaix, chèque ou espèces. inscription au club le mercredi de 18h à 20h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-24T14:00:00+02:00 – 2026-08-24T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T14:00:00+02:00 – 2026-08-28T17:00:00+02:00

un stage d’été de reprise ou de découverte à base de jeux ludique et rugbystiques pour les enfants de 8 a 14 ans est proposé a tous les roubaisiens et exterieurs, licencié ou non.
le stage aura lieu du 24 au 28 aout de 14 à 17h

Complexe du Rugby Club Roubaix 241 bis avenue du parc des sports roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France
stage d rugby d’été du rugby club roubaix

rugby club roubaix

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