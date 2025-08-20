Animation jeunes publics Ambiances Roubaix

Animation jeunes publics Ambiances

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 16:00:00

fin : 2026-08-23 17:30:00

Date(s) :

2026-08-23

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée propose, en parallèle à la visite des adultes, une animation pour les enfants, **dès 4 ans**, qui les accompagnent.

Ces animations thématiques commencent par une découverte du musée et une sensibilisation aux œuvres avant un passage en atelier créatif et ludique.

Cette semaine, **Ambiances**

Le sujet mais également les couleurs, le cadrage et le format créent l’ambiance d’une oeuvre. Pour mieux la comprendre, les enfants la transforment par découpes, collages, superpositions, ajouts de couleurs.

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 69 23 60

English :

Every Sunday from 4pm to 5:30pm, the museum offers, in parallel with the adult visit, an animation for accompanying children **from 4 years old**.

These themed activities begin with a discovery of the museum and an introduction to the works, before moving on to a fun and creative workshop.

This week, **Ambiances**

Not only the subject, but also the colors, framing and format create the mood of a work. To better understand it, children transform it by cutting, collaging, superimposing and adding color.

