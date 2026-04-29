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Braderie & vide-grenier Centre-Ville, Grand’Place Roubaix

Braderie & vide-grenier Centre-Ville, Grand’Place Roubaix lundi 24 août 2026.

Adresse : Grand'Place Roubaix

Ville : 59100 Roubaix

Département : Nord

Début : lundi 24 août 2026

Fin : lundi 24 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Roubaix

Braderie & vide-grenier Centre-Ville, Grand’Place

Grand’Place Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 09:00:00
fin : 2026-08-24 16:00:00

Date(s) :
2026-08-24

9h à 16h
Centre-Ville, Grand’Place
(section comprise entre Chaussée de l’Hôtel de ville et la rue Pierre Motte), rue de la Halle, parking de la Poste et rue Pierre Motte.

**Contact **
Marie-Julie SANT
110 rue Decrême
06 64 59 71 90 [cf.ste.elisa59@gmail.com](mailto:cf.ste.elisa59@gmail.com)
Du 28/07/26 au 20/08/26 les mardis et jeudis de 14h30 à 17h00
9h à 16h
Centre-Ville, Grand’Place
(section comprise entre Chaussée de l’Hôtel de ville et la rue Pierre Motte), rue de la Halle, parking de la Poste et rue Pierre Motte.

**Contact **
Marie-Julie SANT
110 rue Decrême
06 64 59 71 90 [cf.ste.elisa59@gmail.com](mailto:cf.ste.elisa59@gmail.com)
Du 28/07/26 au 20/08/26 les mardis et jeudis de 14h30 à 17h00   .

Grand’Place Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 6 64 59 71 90  cf.ste.elisa59@gmail.com

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English :

9 a.m. to 4 p.m
Downtown, Grand?Place
(section between Chaussée de l?Hôtel de ville and rue Pierre Motte), rue de la Halle, parking de la Poste and rue Pierre Motte.

**Contact:**
Marie-Julie SANT
110 rue Decrême
06 64 59 71 90 [cf.ste.elisa59@gmail.com](mailto:cf.ste.elisa59@gmail.com)
From 28/07/26 to 20/08/26 Tuesdays and Thursdays, 2:30 pm to 5:00 pm

L’événement Braderie & vide-grenier Centre-Ville, Grand’Place Roubaix a été mis à jour le 2026-04-25 par Hauts-de-France Tourisme

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