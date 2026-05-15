Chavelot

1er marché du terroir

place dela république Chavelot Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26 17:00:00

fin : 2026-09-26 23:00:00

Date(s) :

2026-09-26

La commune de Chavelot vous propose de découvrir divers producteurs.

Buvette et restauration sur placeTout public

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place dela république Chavelot 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 39 19 63 jeunesse@mairie-chavelot.fr>

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English :

The commune of Chavelot invites you to discover various producers.

Refreshment bar and on-site catering

L’événement 1er marché du terroir Chavelot a été mis à jour le 2026-05-15 par OT EPINAL ET SA REGION