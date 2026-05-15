1er marché du terroir Chavelot
1er marché du terroir Chavelot samedi 26 septembre 2026.
Chavelot
1er marché du terroir
place dela république Chavelot Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26 17:00:00
fin : 2026-09-26 23:00:00
Date(s) :
2026-09-26
La commune de Chavelot vous propose de découvrir divers producteurs.
Buvette et restauration sur placeTout public
0 .
place dela république Chavelot 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 39 19 63 jeunesse@mairie-chavelot.fr>
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English :
The commune of Chavelot invites you to discover various producers.
Refreshment bar and on-site catering
L’événement 1er marché du terroir Chavelot a été mis à jour le 2026-05-15 par OT EPINAL ET SA REGION
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