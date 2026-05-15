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1er marché du terroir Chavelot

1er marché du terroir Chavelot samedi 26 septembre 2026.

Adresse : place dela république

Ville : 88150 Chavelot

Département : Vosges

Début : samedi 26 septembre 2026

Fin : dimanche 27 septembre 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Chavelot

1er marché du terroir

place dela république Chavelot Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26 17:00:00
fin : 2026-09-26 23:00:00

Date(s) :
2026-09-26

La commune de Chavelot vous propose de découvrir divers producteurs.
Buvette et restauration sur placeTout public
0  .

place dela république Chavelot 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 39 19 63  jeunesse@mairie-chavelot.fr>

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English :

The commune of Chavelot invites you to discover various producers.
Refreshment bar and on-site catering

L’événement 1er marché du terroir Chavelot a été mis à jour le 2026-05-15 par OT EPINAL ET SA REGION

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