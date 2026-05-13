Conférence la deuxième guerre mondiale dansl le pays d’Epinal place de la république Chavelot

Chavelot

Conférence la deuxième guerre mondiale dansl le pays d’Epinal

place de la république Maison de Chavelot Chavelot Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-16 20:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

La projection des deux courts-métrages sera l’occasion de vous présenter les impacts locaux de la Seconde Guerre mondiale et revenir sur ce conflit qui a meurtri notre territoire.Tout public

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place de la république Maison de Chavelot Chavelot 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 39 19 63 jeunesse@mairie-chavelot.fr

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English :

The screening of the two short films will be an opportunity to present the local impacts of the Second World War and to look back on this conflict which has bruised our territory.

L’événement Conférence la deuxième guerre mondiale dansl le pays d’Epinal Chavelot a été mis à jour le 2026-05-13 par OT EPINAL ET SA REGION