Foire ABC zone commerciale Chavelot
Foire ABC zone commerciale Chavelot dimanche 6 septembre 2026.
Chavelot
Foire ABC
zone commerciale rue de la fougère Chavelot Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06 19:00:00
Date(s) :
2026-09-06
43ème foire plus de 100 exposants.
Buvette et petite restauration sur place
Exposants 2€/m² (5 mètres minimum)Tout public
0 .
zone commerciale rue de la fougère Chavelot 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 39 19 63 jeunesse@mairie-chavelot.fr>
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English :
43rd fair: over 100 exhibitors.
Refreshments and snacks on site
Exhibitors: 2?/m² (minimum 5 meters)
L’événement Foire ABC Chavelot a été mis à jour le 2026-05-15 par OT EPINAL ET SA REGION
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