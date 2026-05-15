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Foire ABC zone commerciale Chavelot

Foire ABC zone commerciale Chavelot dimanche 6 septembre 2026.

Lieu : zone commerciale

Adresse : rue de la fougère

Ville : 88150 Chavelot

Département : Vosges

Début : dimanche 6 septembre 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Chavelot

Foire ABC

zone commerciale rue de la fougère Chavelot Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06 19:00:00

Date(s) :
2026-09-06

43ème foire plus de 100 exposants.
Buvette et petite restauration sur place

Exposants 2€/m² (5 mètres minimum)Tout public
0  .

zone commerciale rue de la fougère Chavelot 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 39 19 63  jeunesse@mairie-chavelot.fr>

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English :

43rd fair: over 100 exhibitors.
Refreshments and snacks on site

Exhibitors: 2?/m² (minimum 5 meters)

L’événement Foire ABC Chavelot a été mis à jour le 2026-05-15 par OT EPINAL ET SA REGION

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