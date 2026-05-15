Chavelot

Exposition de peinture et marché de Noël

place de la république Chavelot Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-11-28 09:00:00

fin : 2026-11-28 18:00:00

Date(s) :

2026-11-28

Venez nombreux les diverses oeuvres ainsi que les exposants au marché de Noël organisé par la commune de Chavelot.

Buvette et restauration sur place.Tout public

0 .

place de la république Chavelot 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 39 19 63 jeunesse@mairie-chavelot.fr

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English :

Come and see the various works of art and exhibitors at the Christmas market organized by the commune of Chavelot.

Refreshments and snacks on site.

L’événement Exposition de peinture et marché de Noël Chavelot a été mis à jour le 2026-05-15 par OT EPINAL ET SA REGION