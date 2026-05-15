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Exposition de peinture et marché de Noël Chavelot

Exposition de peinture et marché de Noël Chavelot samedi 28 novembre 2026.

Adresse : place de la république

Ville : 88150 Chavelot

Département : Vosges

Début : samedi 28 novembre 2026

Fin : samedi 28 novembre 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Chavelot

Exposition de peinture et marché de Noël

place de la république Chavelot Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-11-28 09:00:00
fin : 2026-11-28 18:00:00

Date(s) :
2026-11-28

Venez nombreux les diverses oeuvres ainsi que les exposants au marché de Noël organisé par la commune de Chavelot.
Buvette et restauration sur place.Tout public
0  .

place de la république Chavelot 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 39 19 63  jeunesse@mairie-chavelot.fr

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English :

Come and see the various works of art and exhibitors at the Christmas market organized by the commune of Chavelot.
Refreshments and snacks on site.

L’événement Exposition de peinture et marché de Noël Chavelot a été mis à jour le 2026-05-15 par OT EPINAL ET SA REGION

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