La Seconde Guerre mondiale dansle pays d’Epinal place de la République Chavelot vendredi 16 octobre 2026.

Chavelot

La Seconde Guerre mondiale dansle pays d’Epinal

place de la République Maison de Chavelot Chavelot Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-16 20:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

La projection des deux courts-métrages sera l’occasion de vous présenter les impacts locaux de la Seconde Guerre mondiale et de revenir sur ce conflit qui a meurtri notre territoire.Tout public

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place de la République Maison de Chavelot Chavelot 88150 Vosges Grand Est +33 3 56 32 11 12

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English :

The screening of these two short films will provide an opportunity to highlight the local impacts of World War II and to reflect on this conflict that left deep scars on our region.

L’événement La Seconde Guerre mondiale dansle pays d’Epinal Chavelot a été mis à jour le 2026-06-18 par OT EPINAL ET SA REGION