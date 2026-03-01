1er Networking Innovation, Le Village by CA Touraine Poitou, Tours

1er Networking Innovation Mardi 10 mars, 08h45 Le Village by CA Touraine Poitou Indre-et-Loire

Gratuit / Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-10T08:45:00+01:00 – 2026-03-10T11:30:00+01:00

Fin : 2026-03-10T08:45:00+01:00 – 2026-03-10T11:30:00+01:00

Et si l’écosystème « innovation » local se donnait rendez-vous, le temps d’un événement, pour créer, se connecter et développer des synergies ensemble ?

The Place by CCI 37 et le Village by CA Touraine Poitou ont le plaisir de vous convier au 1er Networking Innovation : un format volontairement simple, conçu pour favoriser les rencontres utiles et les connexions à valeur ajoutée.

Mardi 10 mars de 8h45 à 11h30

Accueil petit-déjeuner à 8h45 – Démarrage du Networking à 9h30

Au Village by CA Touraine Poitou – 4 rue George Sand – Tours

Au programme :

• Des rencontres qualifiées pour identifier des partenaires, clients ou talents,

• Des opportunités de collaboration, de business et de projets communs,

• Selon le nombre de participants, rencontrez un minimum de 20 personnes en moins de 2h.

Pour qui ?

• Startups et entreprises innovantes* (ou souhaitant initier/structurer une démarche d’innovation),

• Chercheurs et acteurs académiques engagés dans la recherche et le transfert de connaissances,

• L’ensemble des acteurs de l’écosystème innovation régional.

Contribuons, ensemble, au développement et au rayonnement de l’innovation !

Nous vous invitons à vous inscrire dès maintenant pour ne pas manquer ce rendez-vous incontournable. Les places sont limitées afin de garantir la qualité des échanges.

Nous avons hâte de vous accueillir. A très vite !

Le Village by CA Touraine Poitou 4 rue George Sand, Tours Tours 37000 Prébendes Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/e/qKFQM9Q3yq »}]

Des rencontres qualifiées pour identifier des partenaires, clients ou talents, Des opportunités de collaboration, de business et de projets communs,

CCI Touraine