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AGENDA · Saint-Sulpice-le-Guérétois

1er salon du livre Saint-Sulpice-le-Guérétois

samedi 12 septembre 2026 · Saint-Sulpice-le-Guérétois

1er salon du livre Saint-Sulpice-le-Guérétois

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
9 Place des Lavandières
Ville
23000 Saint-Sulpice-le-Guérétois
Département
Creuse
Tarif
0 0 Gratuit

Saint-Sulpice-le-Guérétois

1er salon du livre

9 Place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :
2026-09-12

1er salon du livre organisé à St Sulpie-le-Guérétois.
Nombreux auteurs présents, style policier, jeunesse, histoires locales…
La marraine de cet événement sera Mme Françoise CHANDERNAGOR.   .

9 Place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 34 05 

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English : 1er salon du livre

L’événement 1er salon du livre Saint-Sulpice-le-Guérétois a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Grand Guéret

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