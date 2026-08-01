Informations pratiques

Saint-Sulpice-le-Guérétois

1er salon du livre

9 Place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

1er salon du livre organisé à St Sulpie-le-Guérétois.

Nombreux auteurs présents, style policier, jeunesse, histoires locales…

La marraine de cet événement sera Mme Françoise CHANDERNAGOR. .

9 Place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 34 05

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English : 1er salon du livre

L’événement 1er salon du livre Saint-Sulpice-le-Guérétois a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Grand Guéret