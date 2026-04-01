Coupiac

1ère Edition Les 10 kms Coupiac/Plaisance

Coupiac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Venez nombreux aux 10 kms de Coupiac à Plaisance !

Sport et Santé + organise cette 1ère Edition des 10 kms de Coupiac à Plaisance.

Course nature familiale de 10 km entre Coupiac et Plaisance , ouverte à toutes et tous.

En grande partie sur chemins

1ère édition

Pas de chronométrage.

Départ à 8H.

Arrivée avant 10H

Navette à 7H au départ de Plaisance pour rallier la ligne de départ à Coupiac.

Navette à l’arrivée à Plaisance pour rallier Coupiac après la course.

Possibilité de laisser un sac vestiaire au départ, qui sera remis à l’arrivée. Ne pas laisser d’objets de valeur et inscrire son nom sur une étiquette

Ravitaillement avec des produits locaux à l’arrivée.

T-shirt offert pour chaque inscription.

Trophées – au finisher le plus jeune – au finisher le plus âgé – au 1er finisher masculin- au 1er finisher féminin- au dernier finisher masculin- au dernier finisher féminin

Les derniers arrivés sont les plus méritants, ils ont couru plus longtemps que les autres !

Les inscriptions à la course 10 km Coupiac Plaisance sont ouvertes

Nombre de places limité

Inscrivez-vous en cliquant sur le lien suivant

https://www.helloasso.com/associations/sport-et-sante-plus-art-culture-et-gastronomie/evenements/course-coupiac-plaisance .

Coupiac 12550 Aveyron Occitanie +33 6 85 83 02 36 sportetsanteplus@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come one, come all to the Coupiac 10 kms in Plaisance!

L’événement 1ère Edition Les 10 kms Coupiac/Plaisance Coupiac a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)