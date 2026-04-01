1ère Edition Les 10 kms Coupiac/Plaisance Coupiac
1ère Edition Les 10 kms Coupiac/Plaisance Coupiac dimanche 9 août 2026.
Coupiac
1ère Edition Les 10 kms Coupiac/Plaisance
Coupiac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Venez nombreux aux 10 kms de Coupiac à Plaisance !
Sport et Santé + organise cette 1ère Edition des 10 kms de Coupiac à Plaisance.
Course nature familiale de 10 km entre Coupiac et Plaisance , ouverte à toutes et tous.
En grande partie sur chemins
1ère édition
Pas de chronométrage.
Départ à 8H.
Arrivée avant 10H
Navette à 7H au départ de Plaisance pour rallier la ligne de départ à Coupiac.
Navette à l’arrivée à Plaisance pour rallier Coupiac après la course.
Possibilité de laisser un sac vestiaire au départ, qui sera remis à l’arrivée. Ne pas laisser d’objets de valeur et inscrire son nom sur une étiquette
Ravitaillement avec des produits locaux à l’arrivée.
T-shirt offert pour chaque inscription.
Trophées – au finisher le plus jeune – au finisher le plus âgé – au 1er finisher masculin- au 1er finisher féminin- au dernier finisher masculin- au dernier finisher féminin
Les derniers arrivés sont les plus méritants, ils ont couru plus longtemps que les autres !
Les inscriptions à la course 10 km Coupiac Plaisance sont ouvertes
Nombre de places limité
Inscrivez-vous en cliquant sur le lien suivant
https://www.helloasso.com/associations/sport-et-sante-plus-art-culture-et-gastronomie/evenements/course-coupiac-plaisance .
Coupiac 12550 Aveyron Occitanie +33 6 85 83 02 36 sportetsanteplus@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come one, come all to the Coupiac 10 kms in Plaisance!
L’événement 1ère Edition Les 10 kms Coupiac/Plaisance Coupiac a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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