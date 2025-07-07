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Fête de la Musique et Marché Gourmand Coupiac

Fête de la Musique et Marché Gourmand Coupiac

Fête de la Musique et Marché Gourmand Coupiac vendredi 19 juin 2026.

Ville : 12550 Coupiac

Département : Aveyron

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif :

Coupiac

Fête de la Musique et Marché Gourmand

Coupiac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-19
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Venez nombreux au marché gourmand et à la fête de la musique de Coupiac !
Marché Gourmand et Fête de la Musique
Restauration sur place , scène ouverte au Public.   .

Coupiac 12550 Aveyron Occitanie  

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English :

Come along to Coupiac’s gourmet market and music festival!

L’événement Fête de la Musique et Marché Gourmand Coupiac a été mis à jour le 2026-04-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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