Coupiac

Fête de la Musique et Marché Gourmand

Coupiac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Venez nombreux au marché gourmand et à la fête de la musique de Coupiac !

Marché Gourmand et Fête de la Musique

Restauration sur place , scène ouverte au Public. .

Coupiac 12550 Aveyron Occitanie

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English :

Come along to Coupiac’s gourmet market and music festival!

L’événement Fête de la Musique et Marché Gourmand Coupiac a été mis à jour le 2026-04-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)