Fête de la Musique et Marché Gourmand Coupiac
Fête de la Musique et Marché Gourmand Coupiac vendredi 19 juin 2026.
Coupiac
Fête de la Musique et Marché Gourmand
Coupiac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Venez nombreux au marché gourmand et à la fête de la musique de Coupiac !
Marché Gourmand et Fête de la Musique
Restauration sur place , scène ouverte au Public. .
Coupiac 12550 Aveyron Occitanie
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English :
Come along to Coupiac’s gourmet market and music festival!
L’événement Fête de la Musique et Marché Gourmand Coupiac a été mis à jour le 2026-04-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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