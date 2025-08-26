38ème Foire à la Brocante des Gueux Coupiac
38ème Foire à la Brocante des Gueux Coupiac dimanche 2 août 2026.
38ème Foire à la Brocante des Gueux
Coupiac Aveyron
Début : Dimanche 2026-08-02
2026-08-02
L’évènement incontournable, c’est la 38ème édition de la Foire à la Brocante des Gueux et toujours le 1er weekend d’août ! Durant une journée toutes les rues du village sont investies par les exposants et les brocanteurs.
Brocante , Vide-Greniers, Produits Régionaux.
Particuliers et Professionnels
11h Défilé Médiéval .
Coupiac 12550 Aveyron Occitanie
English :
The 38th edition of the Foire à la Brocante des Gueux is a not-to-be-missed event, and always takes place on the 1st weekend of August! For one day, the village streets are taken over by exhibitors and second-hand dealers.
German :
Das unumgängliche Ereignis ist die 38. Ausgabe der Foire à la Brocante des Gueux (Trödelmarkt) und zwar immer am ersten Augustwochenende! Einen Tag lang sind alle Straßen des Dorfes von Ausstellern und Trödlern bevölkert.
Italiano :
La 38ª edizione della Foire à la Brocante des Gueux è un evento imperdibile, che si svolge sempre il 1° fine settimana di agosto! Espositori e rivenditori di oggetti usati occupano le strade del villaggio per un’intera giornata.
Espanol :
La 38ª edición de la Feria de la Brocante de Gueux es una cita ineludible que siempre tiene lugar el primer fin de semana de agosto Expositores y vendedores de segunda mano toman las calles del pueblo durante todo un día.
