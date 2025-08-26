38ème Foire à la Brocante des Gueux Coupiac

38ème Foire à la Brocante des Gueux Coupiac dimanche 2 août 2026.

38ème Foire à la Brocante des Gueux

Coupiac Aveyron

Début : Dimanche 2026-08-02

2026-08-02

L’évènement incontournable, c’est la 38ème édition de la Foire à la Brocante des Gueux et toujours le 1er weekend d’août ! Durant une journée toutes les rues du village sont investies par les exposants et les brocanteurs.

Brocante , Vide-Greniers, Produits Régionaux.

Particuliers et Professionnels

11h Défilé Médiéval .

Coupiac 12550 Aveyron Occitanie

English :

The 38th edition of the Foire à la Brocante des Gueux is a not-to-be-missed event, and always takes place on the 1st weekend of August! For one day, the village streets are taken over by exhibitors and second-hand dealers.

German :

Das unumgängliche Ereignis ist die 38. Ausgabe der Foire à la Brocante des Gueux (Trödelmarkt) und zwar immer am ersten Augustwochenende! Einen Tag lang sind alle Straßen des Dorfes von Ausstellern und Trödlern bevölkert.

Italiano :

La 38ª edizione della Foire à la Brocante des Gueux è un evento imperdibile, che si svolge sempre il 1° fine settimana di agosto! Espositori e rivenditori di oggetti usati occupano le strade del villaggio per un’intera giornata.

Espanol :

La 38ª edición de la Feria de la Brocante de Gueux es una cita ineludible que siempre tiene lugar el primer fin de semana de agosto Expositores y vendedores de segunda mano toman las calles del pueblo durante todo un día.

