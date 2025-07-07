Marché gourmand en nocturne: « Les lundis au pays » Coupiac
Marché gourmand en nocturne: « Les lundis au pays » Coupiac lundi 7 juillet 2025.
Marché gourmand en nocturne: « Les lundis au pays »
Coupiac Aveyron
Début : Lundi 2025-07-07
fin : 2025-08-25
2025-07-07 2026-07-06
Le retour des marchés de pays!! Dégustation, vente de produits du terroir…
Achetez votre repas aux producteurs locaux et consommez-les sur la place du village dans une ambiance musicale.
Grillades, assiettes de charcuterie, de légumes, aligot, pâtisseries, glaces…
Tables et chaises seront à votre disposition. .
Coupiac 12550 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 56 00 contact@roquefort-tourisme.fr
English : Evening gourmet market « Les lundis au pays »
Tasting and sale of local products.
German :
Die Rückkehr der Bauernmärkte! Verkostung, Verkauf von Produkten aus der Region…
Italiano :
Tornano i mercati di campagna! Degustazioni e vendita di prodotti locali…
Espanol :
Vuelven los mercados rurales Degustaciones y venta de productos locales…
