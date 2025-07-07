Marché gourmand en nocturne: « Les lundis au pays » Coupiac

Marché gourmand en nocturne: « Les lundis au pays » Coupiac lundi 7 juillet 2025.

Marché gourmand en nocturne: « Les lundis au pays »

Coupiac Aveyron

Le retour des marchés de pays!! Dégustation, vente de produits du terroir…

Achetez votre repas aux producteurs locaux et consommez-les sur la place du village dans une ambiance musicale.

Grillades, assiettes de charcuterie, de légumes, aligot, pâtisseries, glaces…

Tables et chaises seront à votre disposition. .

Coupiac 12550 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 56 00 contact@roquefort-tourisme.fr

English : Evening gourmet market « Les lundis au pays »

Tasting and sale of local products.

German :

Die Rückkehr der Bauernmärkte! Verkostung, Verkauf von Produkten aus der Region…

Italiano :

Tornano i mercati di campagna! Degustazioni e vendita di prodotti locali…

Espanol :

Vuelven los mercados rurales Degustaciones y venta de productos locales…

L’événement Marché gourmand en nocturne: « Les lundis au pays » Coupiac a été mis à jour le 2025-08-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)