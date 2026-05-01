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1ère Marche des Fiertés Place Mgr Berteaud Tulle

1ère Marche des Fiertés Place Mgr Berteaud Tulle

1ère Marche des Fiertés Place Mgr Berteaud Tulle samedi 6 juin 2026.

Lieu : Place Mgr Berteaud

Adresse : Parvis de la Cathédrale

Ville : 19000 Tulle

Département : Corrèze

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Tulle

1ère Marche des Fiertés

Place Mgr Berteaud Parvis de la Cathédrale Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

1ère Marche des Fiertés   .

Place Mgr Berteaud Parvis de la Cathédrale Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00 

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English : 1ère Marche des Fiertés

L’événement 1ère Marche des Fiertés Tulle a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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