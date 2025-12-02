1ères Traces LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre

1ères Traces

LA MONGIE Départ au pied des pistes Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 08:15:00

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

Sortie encadrée par les pisteurs sur la piste du Béarnais.

Réservation au Point Info Domaine Skiable la veille avant 16h.

8 personnes maximum.

.

pids.mongie@tourmalet.fr

English :

Outing supervised by ski patrollers on the Béarnais piste.

Reservations at the Ski Area Info Point by 4pm the day before.

maximum 8 people.

