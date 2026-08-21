1h30 de visite guidée pour découvrir le Conseil d’Etat et le Conseil Constitutionnel, Conseil d’Etat, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Conseil d'Etat · Paris
Informations pratiques
1h30 de visite guidée pour découvrir le Conseil d’Etat et le Conseil Constitutionnel 19 et 20 septembre Conseil d’Etat Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
À quoi sert le Conseil d’État ? Quel est le rôle du Conseil constitutionnel ?
Si la réponse à ces questions vous intéresse, alors n’hésitez pas à vous inscrire pour 1h30 de visite guidée alliant histoire, patrimoine et État de droit.
Conseil d’Etat 1 place du Palais Royal Paris 75001 Paris 1er Arrondissement Paris Île-de-France https://my.weezevent.com/visite-guidee-patrimoine-et-etat-de-droit [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-guidee-patrimoine-et-etat-de-droit »}] A quoi sert le Conseil d’État ? Quel est le rôle du Conseil constitutionnel ? Si la réponse à ces questions vous intéresse, alors n’hésitez pas à vous inscrire pour 1h30 de visite guidée alliant histoire, patrimoine et État de droit.
Ouverture de la billetterie le 1e septembre
Visite commentée
©Conseil d’Etat
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