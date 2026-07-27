Exposition Guillaume Sorel-Deryn Du (Galerie 9e art-Paris) Galerie 9e art Paris

Informations pratiques

Comment évoquer le sentiment de peur en BD? Comme instaurer un sentiment d’angoisse par le biais de cet art narratif ? À travers les planches de Deryn Du, Guillaume Sorel propose des réponses à ces questions.

Dans l’album Deryn Du, Guillaume Sorel explore les évènements étranges qui touchent un village du Pays de Galles. Loin des landes anglaises grises des romans gothiques du XIXe siècle, ici, le paysage est lumineux et verdoyant. La tension du récit monte chaque journée où le héros cherche à élucider les horreurs survenues pendant la nuit.

Pour guider le lecteur dans le rythme tenu par le récit, Guillaume Sorel renouvelle constamment la composition de ses planches : il passe de grandes cases contemplatives à des successions de petites cases, scandant les mouvements et émotions des personnages. Guillaume Sorel révèle ainsi une volonté de composition inspirée du cinéma pour servir le récit et tenir le lecteur en haleine.

Grand cinéphile, Guillaume Sorel a aussi réalisé une série d’illustrations en hommage aux travaux de David Lynch dont il présentera quelques originaux à l’occasion de cette exposition.

Finissage en présence de l’artiste le samedi 12 septembre à partir de 17h.

À PROPOS DE GUILLAUME SOREL

Guillaume Sorel, né à Cherbourg, découvre rapidement l’univers de la bande dessinée. Son attrait pour le dessin le pousse à passer un BEP génie civil, avant d’entrer à l’école d’Arts Appliqués de Lyon puis aux Beaux-Arts de Paris.

Il réalise ses premières illustrations professionnelles pour des sociétés de jeux de rôles et signe sa première couverture chez Presse Pocket en 1991. La même année il fait ses débuts dans le monde de la bande dessinée avec L’Ile des Morts et avec des séries comme Mens Magna ou Typhaon. Passionné de littérature, il adaptera dans les années 2010 Le Horla ou encore Macbeth Roi d’Ecosse.

Deryn Du est son dernier album en date, édité chez Dupuis. Il travaille actuellement sur un nouveau projet d’adaptation du roman Malpertuis.

La Galerie 9e art vous invite à découvrir les œuvres de la dernière bande dessinée de Guillaume Sorel et à vous laisser porter par son trait vibrant et ses couleurs intenses !

Le samedi 12 septembre 2026

de 17h00 à 20h00

Du vendredi 21 août 2026 au samedi 12 septembre 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 13h00

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-21T14:00:00+02:00

fin : 2026-09-12T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-21T11:00:00+02:00_2026-08-21T13:00:00+02:00;2026-08-21T14:00:00+02:00_2026-08-21T19:00:00+02:00;2026-08-22T11:00:00+02:00_2026-08-22T13:00:00+02:00;2026-08-22T14:00:00+02:00_2026-08-22T19:00:00+02:00;2026-08-26T11:00:00+02:00_2026-08-26T13:00:00+02:00;2026-08-26T14:00:00+02:00_2026-08-26T19:00:00+02:00;2026-08-27T11:00:00+02:00_2026-08-27T13:00:00+02:00;2026-08-27T14:00:00+02:00_2026-08-27T19:00:00+02:00;2026-08-28T11:00:00+02:00_2026-08-28T13:00:00+02:00;2026-08-28T14:00:00+02:00_2026-08-28T19:00:00+02:00;2026-08-29T11:00:00+02:00_2026-08-29T13:00:00+02:00;2026-08-29T14:00:00+02:00_2026-08-29T19:00:00+02:00;2026-09-02T11:00:00+02:00_2026-09-02T13:00:00+02:00;2026-09-02T14:00:00+02:00_2026-09-02T19:00:00+02:00;2026-09-03T11:00:00+02:00_2026-09-03T13:00:00+02:00;2026-09-03T14:00:00+02:00_2026-09-03T19:00:00+02:00;2026-09-04T11:00:00+02:00_2026-09-04T13:00:00+02:00;2026-09-04T14:00:00+02:00_2026-09-04T19:00:00+02:00;2026-09-05T11:00:00+02:00_2026-09-05T13:00:00+02:00;2026-09-05T14:00:00+02:00_2026-09-05T19:00:00+02:00;2026-09-09T11:00:00+02:00_2026-09-09T13:00:00+02:00;2026-09-09T14:00:00+02:00_2026-09-09T19:00:00+02:00;2026-09-10T11:00:00+02:00_2026-09-10T13:00:00+02:00;2026-09-10T14:00:00+02:00_2026-09-10T19:00:00+02:00;2026-09-11T11:00:00+02:00_2026-09-11T13:00:00+02:00;2026-09-11T14:00:00+02:00_2026-09-11T19:00:00+02:00;2026-09-12T11:00:00+02:00_2026-09-12T13:00:00+02:00;2026-09-12T14:00:00+02:00_2026-09-12T19:00:00+02:00;2026-09-12T17:00:00+02:00_2026-09-12T20:00:00+02:00

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