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2 AUTRICES EN DÉDICACES Aspet

2 AUTRICES EN DÉDICACES Aspet vendredi 12 juin 2026.

Adresse : LIBRAIRIE HISTORIA ET LAETITIA

Ville : 31160 Aspet

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Aspet

2 AUTRICES EN DÉDICACES

LIBRAIRIE HISTORIA ET LAETITIA Aspet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 17:00:00
fin : 2026-06-12 19:00:00

Date(s) :
2026-06-12

Thermes noirs, festival off
Thermes noirs, festival off Soirée dédicace avec les autrices Laure Rollier et Christine Accardi   .

LIBRAIRIE HISTORIA ET LAETITIA Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie   laetitia.belot@sfr.fr

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English :

Thermes noirs, festival off

L’événement 2 AUTRICES EN DÉDICACES Aspet a été mis à jour le 2026-06-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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