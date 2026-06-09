2 AUTRICES EN DÉDICACES Aspet
2 AUTRICES EN DÉDICACES Aspet vendredi 12 juin 2026.
Aspet
2 AUTRICES EN DÉDICACES
LIBRAIRIE HISTORIA ET LAETITIA Aspet Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 17:00:00
fin : 2026-06-12 19:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Thermes noirs, festival off
Thermes noirs, festival off Soirée dédicace avec les autrices Laure Rollier et Christine Accardi .
LIBRAIRIE HISTORIA ET LAETITIA Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie laetitia.belot@sfr.fr
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English :
Thermes noirs, festival off
L’événement 2 AUTRICES EN DÉDICACES Aspet a été mis à jour le 2026-06-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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