SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ BÂTIMENT SAINT-JEAN BAPTISTE Aspet

Aspet

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

BÂTIMENT SAINT-JEAN BAPTISTE 80 chemin de Las Tachouère Aspet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Jeux de société une fois par mois, ouvert à tous, que vous soyez joueur régulier, occasionnel, débutant ou confirmé, animé par Jonathan Zanelli.

Jeux de société une fois par mois, ouvert à tous, que vous soyez joueur régulier, occasionnel, débutant ou confirmé, animé par Jonathan Zanelli.

Un large choix de jeux pour tous les goûts ! Des jeux de cartes et d’ambiance comme Citadelles, Cauri ou Smallword… Des jeux de stratégie plus immersifs, tels que Zombicide, Sçythe, Core-Space… Des jeux de plateau et de figurines pour mes amateurs de défis tactiques et pour clôturer la soirée, place à une initiation à la peinture sur figurines, idéale pour découvir une activité manuelle et créative. .

BÂTIMENT SAINT-JEAN BAPTISTE 80 chemin de Las Tachouère Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie atelierstempslibredaspet@outlook.fr

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English :

Board games once a month, open to all, whether you’re a regular or occasional player, beginner or advanced, led by Jonathan Zanelli.

L’événement SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ Aspet a été mis à jour le 2026-06-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE