SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ BÂTIMENT SAINT-JEAN BAPTISTE Aspet
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ BÂTIMENT SAINT-JEAN BAPTISTE Aspet samedi 20 juin 2026.
Aspet
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
BÂTIMENT SAINT-JEAN BAPTISTE 80 chemin de Las Tachouère Aspet Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Jeux de société une fois par mois, ouvert à tous, que vous soyez joueur régulier, occasionnel, débutant ou confirmé, animé par Jonathan Zanelli.
Jeux de société une fois par mois, ouvert à tous, que vous soyez joueur régulier, occasionnel, débutant ou confirmé, animé par Jonathan Zanelli.
Un large choix de jeux pour tous les goûts ! Des jeux de cartes et d’ambiance comme Citadelles, Cauri ou Smallword… Des jeux de stratégie plus immersifs, tels que Zombicide, Sçythe, Core-Space… Des jeux de plateau et de figurines pour mes amateurs de défis tactiques et pour clôturer la soirée, place à une initiation à la peinture sur figurines, idéale pour découvir une activité manuelle et créative. .
BÂTIMENT SAINT-JEAN BAPTISTE 80 chemin de Las Tachouère Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie atelierstempslibredaspet@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Board games once a month, open to all, whether you’re a regular or occasional player, beginner or advanced, led by Jonathan Zanelli.
L’événement SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ Aspet a été mis à jour le 2026-06-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Aspet (Haute-Garonne)
- EXPOSITION HYDROGÉN’OC Aspet 9 juin 2026
- RENDEZ-VOUS AUX JARDINS MÉDIATHÈQUE D’ASPET MÉDIATHÈQUE Aspet 10 juin 2026
- ESCAPE BOX CODE H2 Rue Armand Latour Aspet 17 juin 2026
- PRONOMADE(S) C’HOARI BARREZ Aspet 26 juin 2026
- DÉCOUVERTE DU MONDE SOUTERRAIN EN MODE SPÉLÉO Aspet 7 juillet 2026