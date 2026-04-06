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2 chorales en concert Place de l’Église Plouguerneau

2 chorales en concert Place de l’Église Plouguerneau dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Place de l'Église

Adresse : Eglise de Plouguerneau

Ville : 29880 Plouguerneau

Département : Finistère

Début : 2026-05-03T16:00:00

Fin : 2026-05-03T18:00:00

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Plouguerneau

2 chorales en concert

Place de l’Église Eglise de Plouguerneau Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 16:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :
2026-05-03

La Chorale de la Côte des Légendes de Lesneven proposera un concert commun avec la Chorale Entre Terre et Mer.

1ère partie chorale de PLOUGUERNEAU
Direction Elise PERRON-BOLMONT

2ème partie chorale de LESNEVEN
direction Guy MENUT
Accompagnement Max PALLIER

3è partie chants communs   .

Place de l’Église Eglise de Plouguerneau Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 64 52 06 36 

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English : 2 chorales en concert

L’événement 2 chorales en concert Plouguerneau a été mis à jour le 2026-04-06 par OT PAYS DES ABERS

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