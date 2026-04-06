2 chorales en concert Place de l’Église Plouguerneau
2 chorales en concert Place de l’Église Plouguerneau dimanche 3 mai 2026.
Plouguerneau
2 chorales en concert
Place de l’Église Eglise de Plouguerneau Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 16:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-03
La Chorale de la Côte des Légendes de Lesneven proposera un concert commun avec la Chorale Entre Terre et Mer.
1ère partie chorale de PLOUGUERNEAU
Direction Elise PERRON-BOLMONT
2ème partie chorale de LESNEVEN
direction Guy MENUT
Accompagnement Max PALLIER
3è partie chants communs .
Place de l’Église Eglise de Plouguerneau Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 64 52 06 36
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English : 2 chorales en concert
L’événement 2 chorales en concert Plouguerneau a été mis à jour le 2026-04-06 par OT PAYS DES ABERS
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