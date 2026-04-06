2 chorales en concert Place de l’Église Plouguerneau

Plouguerneau

2 chorales en concert

Place de l’Église Eglise de Plouguerneau Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 16:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

La Chorale de la Côte des Légendes de Lesneven proposera un concert commun avec la Chorale Entre Terre et Mer.

1ère partie chorale de PLOUGUERNEAU

Direction Elise PERRON-BOLMONT

2ème partie chorale de LESNEVEN

direction Guy MENUT

Accompagnement Max PALLIER

3è partie chants communs .

Place de l’Église Eglise de Plouguerneau Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 64 52 06 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 2 chorales en concert

L’événement 2 chorales en concert Plouguerneau a été mis à jour le 2026-04-06 par OT PAYS DES ABERS