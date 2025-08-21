Théâtre Traezh gwaremm Espace culturel Armorica Plouguerneau
Théâtre Traezh gwaremm
Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 16:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Sur une plage bretonne, des personnages aux vies et convictions opposées se croisent par hasard, sans vraiment se lier. Mais un jour d’orage, un événement inattendu bouleverse leur routine, confrontant chacun à des enjeux profonds comme l’accueil des migrants ou la crise écologique.
Théâtre en langue bretonne, tout public dès 10 ans. .
Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 03 06 34
