2° EDITION Salon BIEN -ETRE et NATURE RODEZ Thonon-les-Bains

2° EDITION Salon BIEN -ETRE et NATURE RODEZ

12 Bis Avenue de la VIONNAZ Thonon-les-Bains Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Suite au succès de la 1°édition (1240 visiteurs) LIRE ENSEMBLE proposera un programme varié avec de nouveaux exposants, de nouvelles têtes d’affiche en conférence.

Notre souhait aujourd’hui est de fédérer l’ensemble des acteurs du BIEN- ÊTRE afin de présenter au plus grand nombre les différents aspects d’un mieux-être. Nous sélectionnons des exposants (locaux en priorité) thérapeutes, producteurs, écrivains artisans, conférenciers et intervenants présentant des produits liés au bien-être. .

English :

Following the success of the 1st edition (1,240 visitors), LIRE ENSEMBLE will be offering a varied program with new exhibitors and new conference headliners.

