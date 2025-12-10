2° EDITION Salon BIEN -ETRE et NATURE RODEZ Thonon-les-Bains
2° EDITION Salon BIEN -ETRE et NATURE RODEZ
12 Bis Avenue de la VIONNAZ Thonon-les-Bains Haute-Savoie
Début : Samedi 2026-04-25
fin : 2026-04-26
2026-04-25
Suite au succès de la 1°édition (1240 visiteurs) LIRE ENSEMBLE proposera un programme varié avec de nouveaux exposants, de nouvelles têtes d’affiche en conférence.
Notre souhait aujourd’hui est de fédérer l’ensemble des acteurs du BIEN- ÊTRE afin de présenter au plus grand nombre les différents aspects d’un mieux-être. Nous sélectionnons des exposants (locaux en priorité) thérapeutes, producteurs, écrivains artisans, conférenciers et intervenants présentant des produits liés au bien-être. .
+33 6 88 19 65 22 lireensemble@yahoo.com
English :
Following the success of the 1st edition (1,240 visitors), LIRE ENSEMBLE will be offering a varied program with new exhibitors and new conference headliners.
