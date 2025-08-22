Circuit pédestre de Thonon-les-Bains Sur les bords du Léman Thonon-les-Bains Haute-Savoie

Circuit pédestre de Thonon-les-Bains Sur les bords du Léman

Circuit pédestre de Thonon-les-Bains Sur les bords du Léman 2 rue Michaud 74200 Thonon-les-Bains Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Cette jolie balade offre des très beaux points de vue sur le lac et la Suisse au départ du centre-ville. Du Belvédère jusqu’au château de Ripaille, de nombreux panoramas sont à découvrir tout au long des quais.

http://www.thononlesbains.com/ +33 4 50 71 55 55

English : Pedestian tour of Thonon les Bains

This nice walk offers beautiful views of the lake and Switzerland from the city center. From the Belvedere to the castle of Ripaille, many panoramas are to be discovered all along the quays.

Deutsch :

Dieser hübsche Spaziergang bietet vom Stadtzentrum aus sehr schöne Aussichtspunkte auf den See und die Schweiz. Vom Belvédère bis zum Schloss Ripaille gibt es entlang der Uferpromenade zahlreiche Panoramen zu entdecken.

Italiano :

Questa bella passeggiata offre splendide viste sul lago e sulla Svizzera dal centro della città. Dal Belvédère al Château de Ripaille, sono molte le viste panoramiche da scoprire lungo le banchine.

Español :

Este bonito paseo ofrece hermosas vistas del lago y de Suiza desde el centro de la ciudad. Desde el Belvédère hasta el castillo de Ripaille, hay muchas vistas panorámicas que descubrir a lo largo de los muelles.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-17 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme