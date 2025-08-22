Circuit pédestre de Thonon-les-Bains Au coeur du centre-ville Thonon-les-Bains Haute-Savoie

Circuit pédestre de Thonon-les-Bains Au coeur du centre-ville

2 rue Michaud 74200 Thonon-les-Bains Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Cette balade est certainement le meilleur moyen de faire connaissance avec la capitale chablaisienne. Partez à la découverte du centre-ville, de ses ruelles et de ses monuments historiques en passant par le joli parc thermal et sa source d’eau minérale.

http://www.thononlesbains.com/ +33 4 50 71 55 55

English : Walking tour of Thonon-les-Bains In the heart of the city

This walk is certainly the best way to get to know the capital of Chablais. Discover the city center, its alleys and its historical monuments, passing by the beautiful thermal park and its mineral water spring.

Deutsch :

Dieser Spaziergang ist sicherlich die beste Möglichkeit, die Hauptstadt des Chablais kennen zu lernen. Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch das Stadtzentrum, seine Gassen und historischen Bauwerke, vorbei an dem hübschen Kurpark mit seiner Mineralwasserquelle.

Italiano :

Questa passeggiata è sicuramente il modo migliore per conoscere la capitale dello Chablais. Scoprite il centro della città, le sue stradine e i suoi monumenti storici, passando per il grazioso parco termale e la sua sorgente di acqua minerale.

Español :

Este paseo es sin duda la mejor manera de conocer la capital de Chablais. Descubra el centro de la ciudad, sus callejuelas y sus monumentos históricos, pasando por el bonito parque termal y su manantial de agua mineral.

