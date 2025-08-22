Sentier découverte du château et du vignoble de Ripaille Thonon-les-Bains Haute-Savoie

Sentier découverte du château et du vignoble de Ripaille

Sentier découverte du château et du vignoble de Ripaille 83 av. de Ripaille 74200 Thonon-les-Bains Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

En empruntant ce sentier, vous connaîtrez l’histoire de la demeure ducale et

de ses vignobles. Le site offre également une vue imprenable sur la Dent d’Oche, sommet emblématique du Chablais.

http://www.geopark-chablais.com/ +33 4 50 71 55 55

English : Ripaille castle and vineyards discovery trail

By taking this path will come to know of this residence of dukes and its vineyards. Continue your discovery by visiting the Chateau of Ripaille.

Deutsch : Géosite du Château de Ripaille

Auf diesem Weg lernen Sie die Geschichte des herzoglichen Wohnsitzes und der

seiner Weinberge kennen. Außerdem bietet sich von hier aus ein atemberaubender Blick auf die Dent d’Oche, den symbolträchtigen Gipfel des Chablais.

Italiano :

Seguendo questo percorso, si potrà conoscere la storia della residenza ducale e

dei suoi vigneti. Il sito offre anche una vista mozzafiato sulla Dent d’Oche, la vetta emblematica della regione dello Chablais.

Español : Géosite du Château de Ripaille

Siguiendo este camino, conocerá la historia de la residencia ducal y

de sus viñedos. El lugar también ofrece una vista impresionante de la Dent d’Oche, el pico emblemático de la región de Chablais.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-25 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme