2 ème Uzès Symphonic Gaming Festival Uzès
2 ème Uzès Symphonic Gaming Festival Uzès vendredi 29 mai 2026.
Uzès
2 ème Uzès Symphonic Gaming Festival
Différents lieux dans la ville Uzès Gard
Tarif : 35 – 35 – 50 EUR
(4h de spectacle)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-29
L’Uzès Symphonic Gaming Festival revient pour une deuxième édition ambitieuse et spectaculaire. Il propose une rencontre inédite entre émotion du jeu vidéo et puissance symphonique, à travers trois journées de concerts, ciné-concerts et conférences.
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Différents lieux dans la ville Uzès 30700 Gard Occitanie +33 7 87 43 19 04 uzessgf@gmail.com
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English : 2nd Uzès Symphonic Gaming Festival
The Uzès Symphonic Gaming Festival returns for a second ambitious and spectacular edition. It offers an unprecedented encounter between the emotion of video games and the power of symphony, through three days of concerts, film-concerts and conferences.
L’événement 2 ème Uzès Symphonic Gaming Festival Uzès a été mis à jour le 2026-02-27 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard
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