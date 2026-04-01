Uzès

2 ème Uzès Symphonic Gaming Festival

Différents lieux dans la ville Uzès Gard

Tarif : 35 – 35 – 50 EUR

(4h de spectacle)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-29

L’Uzès Symphonic Gaming Festival revient pour une deuxième édition ambitieuse et spectaculaire. Il propose une rencontre inédite entre émotion du jeu vidéo et puissance symphonique, à travers trois journées de concerts, ciné-concerts et conférences.

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Différents lieux dans la ville Uzès 30700 Gard Occitanie +33 7 87 43 19 04 uzessgf@gmail.com

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English : 2nd Uzès Symphonic Gaming Festival

The Uzès Symphonic Gaming Festival returns for a second ambitious and spectacular edition. It offers an unprecedented encounter between the emotion of video games and the power of symphony, through three days of concerts, film-concerts and conferences.

L’événement 2 ème Uzès Symphonic Gaming Festival Uzès a été mis à jour le 2026-02-27 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard