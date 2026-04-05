Visite commentée Uzès exposition V Le portrait de Monseigneur de Grillié Salle exposition Ancien Evêché Uzès

Uzès

Visite commentée Uzès exposition V Le portrait de Monseigneur de Grillié

Salle exposition Ancien Evêché Place de l’Evêché Uzès Gard

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Gratuit pour les de 15 ans et les groupes scolaires.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 14:30:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Nicolas de Grillié, évêque d’Uzès de 1633 à 1660, fit reconstruire la cathédrale dévastée par les guerres de religion. Trois siècles plus tard, le peintre José Belon lui rend hommage avec ce portrait vibrant de lumière.

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Salle exposition Ancien Evêché Place de l’Evêché Uzès 30700 Gard Occitanie +33 4 11 71 94 15 exposition@uzes.fr

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English : Guided tour Uzès exhibition V The portrait of Monseigneur de Grillié

Nicolas de Grillié, bishop of Uzès from 1633 to 1660, had the cathedral rebuilt after it had been devastated by the Wars of Religion. Three centuries later, painter José Belon pays tribute to him with this vibrant portrait.

L’événement Visite commentée Uzès exposition V Le portrait de Monseigneur de Grillié Uzès a été mis à jour le 2026-04-05 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard