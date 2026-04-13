Exposition « Petits carrés d’art », Musée Georges Borias, Uzès

Exposition « Petits carrés d’art » Samedi 23 mai, 20h00 Musée Georges Borias Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Présentation des travaux des élèves de l’école de Saint-André d’Oléragues, à partir des carreaux de pavement médiévaux conservés au musée, avec l’artiste Giulia Zanvit.

Musée Georges Borias place de l’Evêché, 30700 Uzès Uzès 30700 Gard Occitanie 04 66 22 40 23 http://uzesmusee.blogspot.com

Présentation des travaux des élèves de l’école de Saint-André d’Oléragues, à partir des carreaux de pavement médiévaux conservés au musée, avec l’artiste Giulia Zanvit.

Musée Georges Borias / Ville d’Uzès